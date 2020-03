Promozione sugli skipass per chi dorme in Fvg

Prosegue la campagna che la Regione, attraverso PromoTurismoFvg, ha avviato, fin dalla scorsa settimana, per contenere gli effetti dell'emergenza Coronavirus sul comparto turistico. Oggi l'ente di promozione e gestione del turismo regionale, a supporto degli operatori, lancerà un'iniziativa a favore della montagna con promozioni sugli skipass per chi decide di dormire in Friuli Venezia Giulia. Attraverso gli alberghi e gli operatori aderenti ai Consorzi e alle reti di impresa, saranno attivati pacchetti turistici che consentiranno di sciare gratis a chi pernotta. I dettagli delle offerte saranno consultabili da domani sul sito www.turismofvg.it.

L'iniziativa sarà supportata da una campagna di comunicazione su radio nazionali e locali, nonchè sui social media, che andrà in onda già dalle prossime ore.

Parallelamente, PromoTurismoFVG continuerà a veicolare il claim "Fvg aperto per vacanza", declinando i 19 buoni motivi per visitare il Friuli Venezia Giulia, tra cui le sue città d'arte, i siti Unesco, la montagna, il mare di Grado e Lignano, le Dolomiti e il Collio, San Daniele e Montasio.

L'obiettivo della campagna - condiviso stamattina a Udine tra l'assessore alle Attività produttive e le categorie del settore turistico - intende sottolineare che da oggi solo scuole e università restano chiuse per limitare i rischi del contagio, mentre imprese commerciali, bar e ristoranti, musei, teatri, cinema, eventi sportivi e offerte culturali hanno mantenuto o ripreso la normale attività.