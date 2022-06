Prosegue il tour delle Curiose del territorio

Prosegue il tour sul territorio regionale delle 15 “Curiose” 2022, quindici giovani donne di età compresa fra 20 e 32 anni, che provengono da sette Paesi europei - Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo e Slovenia - e sono in queste settimane protagoniste dell’edizione speciale dello storico format “Curiosi del territorio” ideato e promosso dall’Istituto Regionale di Studi Europei. Vere e proprie storyteller del Friuli Venezia Giulia sui loro social, le “Curiose” hanno visitato Pordenone e in questi giorni anche Spilimbergo con la Scuola Mosaicisti e la medievale Valvasone. Si dedicheranno ancora oggi all’isola della Cona alla foce dell’Isonzo, domani alla montagna con una visita a Sauris.

Venerdì 24 giugno l’attenzione sarà focalizzata sul secondo incontro del progetto, aperto al pubblico, dagli operatori turistici agli studenti in formazione: appuntamento alle 9.30 nell’Auditorium di Casa Zanussi in via Concordia 7 a Pordenone, si parlerà delle Esperienze di Turismo sostenibile e dello storytelling digitale del Friuli Venezia Giulia.

Interverranno i relatori Claudio Visentin e Giovanna Tosetto con Michael Marino, responsabile del Progetto ETGG 2030 Turismo Sostenibile, della Camera di Commercio di Udine-Pordenone, e con operatori di Eupolis Studio Associato, Fiab Aruotalibera e Legambiente. I due incontri offriranno ai partecipanti interessati - operatori e studenti che guardano a un futuro nel turismo – l’occasione per perfezionare le loro competenze linguistiche in inglese e quelle tecniche per una ospitalità sempre più di eccellenza.

Info e prenotazioni irse@centroculturapordenone.it