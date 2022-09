Proseguono le attività con le Pro Loco Torre Natisone

Settembre prosegue ricco di appuntamenti con le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža: in programma proposte per tutti i gusti e le età.

Sabato 17 settembre per tutta la giornata Porzûs in benessere, con la Pro Loco Amici di Porzûs e la palestra Fitness Island di Udine. Ci sarà un percorso fitness all'aperto alla scoperta del borgo, dei boschi e dei prati circostanti. La camminata è di circa 4 km e il ritrovo sarà alle 9 in piazza con la tisana di benvenuto (costo 5 euro per partecipazione). Al termine delle attività chioschetto della Pro Loco per pranzare. Prenotazioni proloco.porzus@gmail.com.

Sempre sabato 17 settembre, alle 20, al centro sociale di Masarolis di Torreano, con la Pro Loco, serata di presentazione del libro Orcolat 45 per non dimenticare vittime e distruzioni del terremoto del 1976. Sarà proiettato anche un filmato inedito.

Con il supporto della Pro Loco Nediške Doline altri eventi nelle splendidi Valli del Natisone: mercoledì 14 e venerdì 16 settembre Bagni di Foresta per connettersi alla natura a San Leonardo; il 17 settembre inizia Invito a pranzo con i ristoratori locali: appuntamento sul Matajur.

Sabato 17 settembre Staffetta Penne mozze Pulfero; sempre il 17 settembre e-bike al tramonto con il Gs Azzida e Una notte nel bosco; domenica 18 settembre Su e ju pa Sclavania con Gs Azzida con mtb e con ebike; il 18 settembre Festa della Kuatarinca sul Monte San Martino a Grimacco.