Proseguono viaggi ed escursioni per i soci della Pro Loco di Fogliano Redipuglia

Tra gli ottimi successi degli ultimi progetti culturali, tra cui la riscoperta delle Chiese del ‘500 e la conclusione del Progetto Didattico con le scuole tra le storie della Grande Guerra, la Pro Loco Fogliano Redipuglia prosegue nel suo programma a favore del Turismo Sociale. Sono ripresi, infatti, i viaggi in giornata o di qualche giorno del sodalizio foglianino che intende proseguire nell’offerta, dedicata ai propri soci, di visitare località soprattutto della regione e del Triveneto.

Prossima proposta sabato 24 ottobre con una gita tra Polcenigo e la Centrale Elettrica di Malnisio. Polcenigo è un vero e proprio concorso di elementi naturali, storici ed artistici che ha permesso alla cittadina di diventare uno dei Borghi più belli d’Italia. Testimoni della sua lunga storia sono, ad oggi, i resti del castello medievale e alcune dimore signorili del Cinque-Seicento. La centrale elettrica di Malnisio, invece, è uno splendido esempio di architettura industriale dei primi del Novecento. Al suo interno è possibile ancor oggi vedere le turbine, gli alternatori, i macchinari e i reperti originali perfettamente conservati che raccontano la straordinaria avventura tecnologica che ha trasformato il torrente Cellina in fonte energetica.

Qualche giorno dopo, invece, dal 30 ottobre al 1° novembre un’escursione ‘Dal Garda alle Dolomiti’, con partenza venerdì 30 da Fogliano in direzione Torbole con breve passaggio in battello fino Riva del Garda, quindi la visita di Arco e Tenno, con il Castello e il Canale, uno dei Borghi più belli d’Italia. Sabato 31 ottobre, poi, visita della Val di Non con il Castello di Thun e la possibilità di scoprire da vicino il mondo della mela grazie alla visita di una tipica azienda agricola locale. Infine, il terzo giorno, il Lago di Tovel con il tipico fenomeno del ‘Foliage’, ovvero gli alberi che colorano tutto il paesaggio circostante proprio nel periodo autunnale.

Tra le proposte di fine anno i mercatini di Natale a Brunico e San Candido con la Val Pusteria il 12 dicembre e, dal 31 dicembre al 2 gennaio, Capodanno a Roma.

Le future iniziative dipenderanno molto dall'evolversi della situazione legata al Coronavirus che il gruppo gitamese monitora costantemente con le agenzie di viaggio di propria fiducia. E' in costruzione il nuovo calendario delle escursioni sociali per il prossimo anno che potrà essere presentato all fine del mese di novembre.

Per informazioni e prenotazioni la Sede Sociale – Gitamese di via Filzi, 2, a Fogliano Redipuglia è aperta il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.30. Lo staff è reperibile allo 0481489167 o 3283574994.