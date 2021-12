Protocollo d'intesa sul litorale

Scelte, finalità e concretezza. Questi gli elementi che hanno caratterizzato l'incontro di oggi tra i sindaci del littoriale, seduti nuovamente al tavolo di lavoro convocato a Monfalcone da Anna Maria Cisint per avviare la programmazione di azioni concrete e non più le sole intese.

Oggi è stata condivisa la bozza del protocollo (tra il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, il Sindaco di Muggia, Paolo Polidori, di Duino- Aurisina, Daniela Pallotta, di Aquileia, Emanuele Zorino e di Grado, Claudio Kovatshc) che sarà approvata entro una decina di giorni, il tempo che ciascuna Giunta approvi l’atto di indirizzo contenete le finalità e le modalità di lavoro contenute nel protocollo.

Il documento raccoglie prioritariamente le modalità di promozione e sviluppo del territorio; tutela e valorizzazione dei beni culturali; attività di collaborazione tra Amministrazioni, sempre nell’ottica dello sviluppo e della prospettiva turistica.

I cinque Sindaci hanno individuato gli ambiti di interesse che li lega, quali la laguna, il mare e l’hinterland ma anche peculiarità precise e tecniche che uniscono le Amministrazione come i dragaggi e la parte demaniale per l’aspetto delle concessioni.

Passaggi tecnici obbligano alla sottoscrizione del patto tra qualche giorno, mentre le azioni sono state avviate già nella stessa mattinata di oggi.

Si è stabilito di iniziare a lavorare congiuntamente ai bandi europei sulla cultura che usciranno il 7 dicembre, coordinati da Lucio Gregoretti e Rada Orescanin che gestiscono l’ufficio Progetti Europei del Comune di Monfalcone, con eccellenti risultati.

Sempre in mattinata è stato chiesto un incontro in Regione, alla direzione ambiente dell’Ing. Canali, per affrontare la tematica dei dragaggi che interessato tutti i comuni, coinvolgendo anche le acque interne come per Aquileia e Muggia, oltre che la parte mare. “Lasciamo aperta l’opzione di rivolgersi anche al Ministero sulla scia della sinergia che si è creata con la sottosegretaria Vannia Gava, già direttamente occupata a seguire la nostra annosa vicenda dell’escavo di Portorosega”, ha aggiunto il Sindaco Cisint che tiene la regia del progetto, in quanto Comune più grande e attrezzato anche in termini di personale.

Infine, è stato richiesto un incontro con Promoturismo al fine di poter dare risposte coese a di fascia territoriale alle aziende ed imprese del territorio che operano nel settore turistico.

Punti importanti di condivisione ma soprattutto di concretezza che saranno coordinati con il supporto dei rispettivi segretari comunali. Elemento di vantaggio la condivisione del segretario Luca Stabile nei Comuni di Monfalcone, Aquileia e Duino.