Raggiungere Città di Panama

Ci sono città in cui si capita casualmente e altre il cui l’arrivo è previsto, preparato, talvolta anche agognato. Fu questo il caso dell’arrivo a Città di Panama, ultima tappa della discesa lungo il continente americano.

Il ponte delle Americhe, con la sua gobba d’acciaio, pareva sorgere dalle acque che formavano la baia di Panama. Sospeso a più di cento metri d’altezza sopra il famoso canale, linfa vitale della nazione, provai quel condensato di emozioni generato dal raggiungimento di una meta e, quindi, della fine di un sogno.

Sbirciando rapidamente sulla destra, verso il mare aperto, si trovavano le figure colorate delle navi pronte ad attraversare il canale. Quattro isolotti erano collegati da una strada che come un tentacolo sembrava voler tirare a riva quei brandelli di terra. Davanti si poteva ammirare il monte Anton che spuntava ricoperto di una vegetazione tropicale fitta e scura. Per un attimo intravidi le figure tremolanti dei grattacieli della città che da qui sembravano conficcati nell’oceano.



Il tentativo d’accesso alla parte antica di Città di Panama, Casco Viejo, avvenne sotto un cielo zeppo di nubi candide. Si entra in un’area della città che non ha nulla a che vedere con gli scintillanti palazzoni adocchiati qualche minuto prima. L’infausto quartiere Chorrillo assale lo straniero con uno squallore straripante vitalità. Gli edifici aggrediti dall’umidità sono punteggiati di terrazze dove giacciono ammassi di cose all’apparenza fatiscenti. L’odore acre si mescola alle fragranze del cibo di strada, suoni e rumori, schiamazzi, volti sudati, seni prosperosi e sederi di donne e ragazze agitati con sensualità naturale, tronchi tonici di giovani nullafacenti. I sensi, non preparati a un simile spettacolo, ne rimangono inebriati. Un ambiente che sembra fatto per affascinare chiunque sia in cerca di autenticità.Calle 12 Ovest è una specie di frontiera tra Casco Viejo, con la sua eredità storica, e i quartieri popolari con il loro marasma. Casco Viejo si stende su una penisola dalle dimensioni ridotte che era stata scelta dagli spagnoli per rifondare Città di Panama dopo che, sul sito originale distante una decina di chilometri da qui, si era abbattuta la furia del pirata inglese Henry Morgan nel 1671. Una mistura di edifici decadenti e di restauri di classe si alternano.Le vie ricoperte di pavé sono segno della rinascita del quartiere che, dalla dipartita degli abitanti appartenenti alle classi agiate durante gli anni della costruzione del canale, era caduto in uno stato di abbandono.Il contagio di questo ambiente magico fa prorompere in esclamazioni estatiche. Una specie di primavera architettonica pareva essersi impadronita del nucleo storico. Le impalcature davanti a ruderi pronti a rinascere spesso per soddisfare l’industria del turismo, erano il segnale di questo fermento primaverile.La lista degli edifici degni di essere ammirati era lunga sebbene la superficie stessa di Casco Viejo fosse risicata. Una manciata di chiese risalenti all’epoca coloniale ognuna con il suo carico di fascino, l’edificio che un tempo ospitava l’ambasciata francese con le sue mura color acquamarina che spargevano caraibicità, il palazzo de las Garzas dove dimorano i presidenti di Panama, il teatro nazionale, le mura di protezione erette dagli spagnoli subito dopo la fondazione della città “nuova”.Sorse il dubbio che l’esaltazione provata passeggiando immersi nella grazia di Casco Viejo, fosse in qualche modo dovuta alla sommatoria dei momenti che avevano composto quello spazio di tempo trascorso dal giorno della partenza quattro mesi prima e l’esser giunti nella capitale panamense.Ma questa fu solo un’ombra di tristezza data dal fine corsa e il pensiero evaporò presto. C’era da soddisfare il demone della curiosità che non avendo una destinazione da raggiungere, spinge in tutte le direzioni. Altri sobborghi di Città di Panama da esplorare lo avrebbero saziato.