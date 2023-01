Record di presenze oggi sulle piste del Fvg

Più di 20.700 primi ingressi e oltre 210mila passaggi: gli impianti del Friuli Venezia Giulia registrano il record di presenze nella giornata di oggi. Rispetto all’Epifania, quando la giornata aveva chiuso a 19.358 e 175.883 rispettivamente primi ingressi e passaggi, oggi nei sei poli della regione PromoTurismoFVG ha registrato 20.770 primi ingressi e 210.089 passaggi.

Ancora in testa Tarvisio, tra le località più frequentate dagli sciatori, con 6.854 presenze e 53.901 passaggi, seguita da Ravascletto/Zoncolan, che termina la giornata a 5.467 primi ingressi (53.962 i passaggi) e terzo posto sul podio a Piancavallo, con i suoi 4.903 primi ingressi e 57.438 passaggi. Per quanto riguarda gli altri comprensori, Sappada chiude a 1.499, Forni di Sopra/Sauris a 1.441 e Sella Nevea a 606 (dove i passaggi sono stati rispettivamente 16.945, 21.576 e 6.267). Festa anche a Pradibosco, che oggi ha inaugurato la stagione con una gara per i 160 baby/cuccioli Fisi, conclusasi con un grande momento di ritrovo per la comunità.

Non solo una domenica da ricordare ma un’intera settimana di ottimi numeri sulle piste del Friuli Venezia Giulia, dove ieri si sono concluse le gare di Eyof e hanno permesso di raggiungere i 62.550 primi ingressi e 700.899 passaggi, oltrepassando la soglia dei 700mila passaggi settimanali.

Sul fronte degli incassi, da lunedì a domenica, è stato superato il milione di euro, al di sopra delle aspettative, grazie anche alle condizioni climatiche e alla ottimale situazione dei tracciati. Anche per i prossimi giorni il meteo prevede un clima favorevole e dal prossimo fine settimana inizieranno i grandi eventi della montagna (in partenza il Trofeo Biberon a Forni di Sopra), durante il quale farà tappa il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”, recentemente rinnovato e che si presenterà con la sua nuova veste grafica, e l’animazione di Radio Company per l’appuntamento “Music in the Ski”.