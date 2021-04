Red Bull 'mette le ali' al Marina Hannibal

Marina Hannibal naviga verso nuovi orizzonti, grazie alla partnership con Red Bull, che ha deciso d’investire e lavorare in sinergia con la forza lavoro già presente per traghettare il marina verso il futuro. Questa mattina, il Sindaco Anna Maria Cisint ha ricevuto in Municipio a Monfalcone una delegazione della nota azienda austriaca, guidata dal due volte campione olimpico Hans Peter Steinacher, Ceo di Red Bull GmbH.

“Una riunione importante” ha dichiarato il Sindaco al termine dell’incontro. “Il Comune condivide con la società l’intenzione di avviare questo progetto che guarda al futuro dell’intera città di Monfalcone. Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa con una partnership tra Istituzioni e privati in un’ottica di sviluppo e innovazione, nel rispetto della nostra storia, identità e territorio. Siamo partiti dal passato per poter parlare del domani”.

Non solo una scuola per i più piccoli, ma anche un punto di lancio per gli appassionati agonisti degli sport acquatici e per i campioni che la città già può vantare. “Nella prima settimana di maggio c’incontreremo di nuovo direttamente all’Hannibal, insieme a tutte le altre parti interessate dal progetto, ovvero la Capitaneria di Porto e la Regione”, ha annunciato Cisint. L’obiettivo? E’ quello di partire da inizio giugno.

“Il Marina Hannibal, che ha preso vita nel 1966, nacque dall’idea del campione olimpico Sergio Sorrentino. Da allora, lo stabilimento è divenuto una delle principali destinazioni per la vela a livello nazionale e internazionale, in particolare per l’unicità del territorio, la sua storia iconica e gli impeccabili servizi qui offerti” ha detto Steinacher. “Ora la Red Bull ha intenzione di condividere con lo stabilimento e Monfalcone intera la passione per la vela e il desiderio di potenziare e lanciare internazionalmente i talenti futuri”.

Le iniziative includono la stessa struttura del Marina Hannibal, la prestigiosa scuola di vela Tito Nordio, lo Yacht Club e il Cantiere navale. Il progetto, innovativo, è quello di creare un centro globale dedicato agli sport acquatici, con un focus particolare sulle classi olimpiche dal 2024 in poi. Il capitano di tutte queste operazioni sarà il doppio campione olimpico Steinacher -le cui capacità hanno portato le medaglie d’oro all’Austria durante i Giochi Olimpici a Sydney nel 2000 e ad Atene nel 2004 - che ha deciso di stabilirsi fin da subito a Monfalcone.