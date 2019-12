Regalo di Natale a Nassfeld Pramollo

Una sorpresa, una Nice Suprise, come ce ne sono tante sulle piste della ski area Nassfeld Pramollo, arriverà a vacanze di Natale appena iniziate. Nassfeld Pramollo offrirà infatti a tutti i bambini e ragazzi sotto i 15 anni di età, la possibilità di sciare gratis il 24 dicembre, la giornata della Vigilia della festa più attesa e che da il via alle settimane bianche sulla neve ma che può essere occasione per trascorrere anche solo alcune ore in montagna, per dedicarsi agli sport di stagione.

I giovani appassionati potranno scegliere la pista che più preferiscono tra le tante tracciate nei 110 km a disposizione, dove i percorsi sono ideati e preparati per capacità molto diverse. Chiunque troverà il tracciato dove misurare la propria abilità da esperto o da principiante ai primi approcci con sci e snowboard. Anche in questo caso, l’obiettivo è offrire esperienze che rendano piacevoli e divertenti i momenti passati a Nassfeld Pramollo, o più tranquilli come avviene in alcune località ideali per le famiglie.

Sono soprattutto due i comprensori perfetti per quanti preferiscono soggiornare e sciare in contesti più raccolti e meno affollati ma dotati di tutti i servizi e le strutture: Weißbriach/Gitschtal e Kötschach-Mauthen. Il primo ha un’area per principianti con lift per bambini, il tappeto magico e lift con barra a T, il secondo è dotato di una scuola di sci indirizzata a chi sta cominciando.

Il soggiorno in una o l’altra delle due località è favorito anche da particolari offerte modulate su esigenze di permanenza o di servizi richiesti.