RegioStars, ultimi giorni per votare Emotionway

Dopo Walk of Peace, miglior progetto Interreg europeo del 2020, un altro progetto che coinvolge il Friuli Venezia Giulia è finalista al concorso europeo “Regiostars Awards 2021” nella sezione Topic of the Year - Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021”, per rafforzare la mobilità verde nelle regioni.

Si tratta di Emotionway, promosso dal Gect Euregio Senza Confini con l’obiettivo di sviluppare l'intermodalità ciclo-treno e ciclo-bus e promuovere mezzi di trasporto sempre più green e c’è ancora tempo fino al 15 novembre per supportare la regione attraverso il voto telematico.

Il concorso è organizzato dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea per premiare i progetti finanziati dall'Ue che dimostrano l'eccellenza e nuovi approcci allo sviluppo della politica di coesione e ogni anno centinaia di iniziative competono in cinque categorie: Europa intelligente, Europa verde, Europa equa, Europa urbana e il Tema dell'anno. I vincitori delle cinque categorie saranno proclamati durante la cerimonia che si terrà il 2 dicembre a Dubrovnik.

Il progetto Emotionway, grazie alla creazione della rete transfrontaliera di piste ciclabili delle Alpi Orientali (Recao), rafforza l'integrazione tra la rete dei tracciati ciclabili e dei sentieri con la rete ferroviaria e del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Carinzia e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Tra i partner, accanto alla Regione, anche PromoTurismoFVG, ente che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, da tempo promotore della mobilità sulle due ruote come occasione per scoprire il territorio e aumentarne l’attrattività turistica.

Scatta dunque il conto alla rovescia per la proclamazione del progetto vincitore e per supportare la regione occorre collegarsi al sito, cliccare nel riquadro con raffigurato il trenino (TOPIC OF THE YEAR), scorrere i progetti in basso fino a Emotionway e cliccare sul cuoricino.