Relax sul lago incantato

La natura è protagonista al Seehof Natur Retreat di Naz in Südtirol (Alto Adige). Un lago incantato, una foresta incontaminata e il respiro delle montagne offrono la location perfetta per una vacanza in pieno relax vicinissimo a Bressanone e non lontano da Vipiteno e Bolzano. I grandi plus sono sia la vicinanza alle montagne sia la presenza del lago naturale privato e balneabile. L’intimità è assicurata per questo ritiro di lusso ‘adults only’ che accoglie il meglio dell’ambiente altoatesino rielaborato con il concetto moderno e accogliente dell’alpin design, uno studio realizzato da giovani architetti esperti nel settore. Per l’ospite amante della vacanza active la struttura offre una fitness room con i corsi di aerobica pilates e ginnastica, tenuti sul pontile con la bella stagione. L’ingresso ai percorsi nel bosco, inoltre, è fuori dalla soglia e per chi ama il trekking, l’hiking, il biking e la corsa il punto di partenza è davvero l’ideale. Aria pulita e fresca, profumo di sottobosco e brezza di montagna aiutano a respirare a pieni polmoni. Il richiamo alla natura si ritrova anche nell’armonica scelta di arredo e nello staging degli ambienti interni, con le camere che richiamano il cromatismo della terra e la morbidezza delle foglie e con il comfort delle sale comuni dotate di terrazze che affacciano sul panorama.

Da aprile in poi la natura si riveste di fiori e di un verde brillante che aiuta a rigenerarsi. Per questo motivo la proprietà ha deciso di chiamare l’attrezzatissima area spa “Primavera”. Piscina interna ed esterna riscaldata, sauna finlandese, bagno romano e zone del silenzio sono tutte proiettate verso il paradiso verde, senza finage tra il dentro e il fuori. Il giardino è parte integrante della zona umida e d’estate permette di vivere il benessere a 360° gradi. Incontro di cielo, acqua e terra per una festa dei sensi. Festa che si ripete in cucina nel ristorante ‘con vista’ che fa convivere la cucina sudtirolese locale con quella mediterranea in modo sapiente. Cibi naturali, scelte a km 0 e prodotti di stagione sono must per la struttura che celebra la natura in senso lato. La novità del 2023 per i buongustai è proprio legata al concetto del buono e sano: un angolo, il ‘borgo dei sapori’ che per tutta la giornata permette all’ospite un all inclusive di spremute, centrifughe, verdura e frutta fresca. Insomma, l’inverno può finire, ma la montagna sulle rive di un lago incantato ha da offrire il meglio con i raggi del sole che fanno brillare lo specchio d’acqua e l’anima di chi vi sosta. Facile da raggiungere, il Seehof Natur Retreat è l’oasi romantica e rivitalizzante che gratifica chi vi soggiorna. E la gentilezza della famiglia Auer aggiunge una nota di dolcezza alla stagione del cuore.