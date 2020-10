Resia, al via i laboratori partecipativi di comunità

Prenderanno avvio sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 ottobre 2020 i laboratori partecipativi di SMART, il progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da Interreg Italia-Austria, della durata di 30 mesi (Settembre 2019- Marzo 2022) attivato per preservare il patrimonio delle identità storiche e culturali delle comunità locale e offrire al turista nuove opportunità di scoprire e vivere l’area alpina. Tre sono i siti pilota coinvolti nel progetto, caratterizzati dalla presenza di piccoli musei e da aspetti paesaggistici e culturali significativi: i Museo delle Macchine Tessile nel Comune di Valdagno, l'Ecomuseo Val Resia e il Museo Castello di Ritzen nel Comune di Saalfelden (Austria). Un ulteriore quarto museo è stato individuato dal consorzio, il Museo delle Macchine da Scrivere, situato nel Comune di Parcines (Italia, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige). Il progetto SMART si sviluppa in più fasei che porteranno alla realizzazione di un circuito museale inclusivo ed innovativo pensato per una scoperta e conoscenza del territorio transfrontaliero attraverso i piccoli musei.



I laboratori partecipativi riuniranno artisti, esperti culturali e cittadini che collaboreranno allo sviluppo di una serie di percorsi performativi locali con l'aiuto di formatori esperti e utilizzando diversi strumenti come il teatro, la ricerca sociale, mappe della comunità, animazione teatrale, autobiografia e narrazione della comunità. Obiettivo finale, la creazione di un Silent Play, un itinerario multimediale che racconterà il patrimonio culturale e naturale della Val Resia.I laboratori si svolgeranno nel centro multifunzionale di Lischiazze, con il seguente calendario:- sabato 10 ottobre 2020: ore 15.00-18.00 (esercizi e attività di attivazione del gruppo, focus sugli obiettivi)- domenica 11 ottobre 2020: ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00- lunedì 12 ottobre 2020: ore 15.00-18.00Chiunque può partecipare per raccontare, condividere, immaginare, scrivere, imparare, giocare e divertirsi. Si può partecipare all'intero workshop oppure solo ad alcune giornate.Per partecipare è sufficiente inviare una email a ecomuseo@com-regione.fvg.itAl progetto si può partecipare anche on-line, inviando testi, documenti, audio, foto e video che raccontano la cultura, la storia e il paesaggio della Val Resia. Il materiale inviato contribuirà alla creazione del Silent Play di comunità per la valorizzazione del patrimonio locale e darà vita ad un archivio digitale che sarà implementato, anche dopo la fine del progetto, per preservare e promuovere le peculiarità del territorio. La campagna on-line per la raccolta di contenuti è aperta dal 7 settembre al 31 marzo 2021. Per inviare il contributo accedere al sito www.smart-museums.eu e andare alla sezione Partecipa!, poi richiedere l'accesso per la condivisione dei materiali. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione ad accedere alla piattaforma Google Drive "SMART - Campagna on-line di raccolta contenuti" si potrà procedere al caricamento dei contenuti.Per maggiori informazioni visita il sito dedicato oppure contatta il Comune di Resia (sig.ra Catia Quaglia) al n. 0433 53001 int. 6 - email: ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it