Resia dedica un sentiero ad Ardito Desio

Domenica 10 luglio, il Comune di Resia onorerà un grande alpinista e ricercatore, Ardito Desio, che riuscì ad arrivare in cima al K2.

In occasione della dedicazione del sentiero CAI 642, è in programma un'escursione guidata lungo il percorso che, partendo da Malga Coot, giunge a Coritis, attraversando Casera Canin. Ritrovo al parcheggio antistante il Museo degli Arrotini in frazione Stolvizza.

L'escursione è organizzata dall'Ecomuseo Val Resia con la guida Nicola Carbone. E' necessaria la prenotazione entro le 17 di sabato 9 luglio.

Parteciperà all'evento Madotto Francesco, già Maresciallo dei Corazzieri presso il Quirinale, da cui è partita l'iniziativa.

Info e prenotazioni: Nicola Carbone, guida naturalistica 347-8448909 - 388-1719474; email: cjarvon@gmail.com