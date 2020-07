Resia, riaperto il Museo dell'ex latteria turnaria

Fno a domenica 30 agosto sarà aperto al pubblico il Museo dell'ex Latteria Sociale Turnaria di San Giorgio di Resia, che osserverà i seguenti orari: tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per visitare il museo in sicurezza è necessario: mantenere la distanza di sicurezza obbligatoria di 1 metro dalle altre persone; usare sempre la mascherina; prima di entrare, igienizzarsi le mani con l’apposito gel; coprirsi naso e bocca con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce.

L’inizio della storia della latteria sangiorgina non è noto. Si sa solo che è nata nel 1928, prima che fosse costruito l’attuale caseificio, che risale al 1950 e attualmente ospita la sede museale. Testimonianze relative all’anno d'inzio dell’attività lattiero-casearia, si possono trovare in un documento del 1958 redatto dall’allora presidente Stefano Di Biasio e confermate da Guido Micelli, ultimo presidente della latteria sangiorgina.

Dalla sua nascita, incontra il favore della popolazione che in essa vede un’opportunità per collocare sul mercato il proprio formaggio, conseguendo compensi più alti. Gli abitanti di San Giorgio erano da tempo alla ricerca di un locale idoneo, ma riescono a raggiungere il proprio obiettivo solo nel 1925, dopo che il Comune acquista dal Demanio la caserma della Finanza che si trova a poca distanza dall’attuale edificio. In questo luogo, adattato a latteria, si svolge l’attività di raccolta e trasformazione del latte fino al 1943, quando l’attività viene sospesa a causa della guerra in corso.

L’acquisto dell’edificio da parte di Giovanni Barbarino costringe nel 1946 i soci a trovare un altro locale che viene identificato nella casa riconoscibile nei soprannomi Folenkawa Risina. Questo sito viene utilizzato fino alla costruzione della nuova latteria. Nel 1950 San Giorgio ha la nuova latteria che diventa punto di riferimento della vita sociale ed economica della frazione dell’intera valle.

Nel prosieguo degli anni la struttura della latteria viene notevolmente migliorata e adeguata, sempre con grandi sacrifici dei soci e della Comunità in genere. L’attività viene sospesa nel 1976 a causa degli eventi sismici che colpiscono la Val Resia e parte del Friuli e riprende nel marzo del 1977.

Nel 1980, dopo 52 anni di attività, l’allora presidente della latteria Guido Micelli, in accordo con i soci, decide la chiusura del caseificio a causa della scarsità di latte conferito, ponendo così la parola fine alla storia produttiva della latteria turnaria di San Giorgio di Resia. Nel 2003 i soci e gli eredi donano al Comune di Resia il fabbricato a fronte dell’impegno di ristrutturarlo.