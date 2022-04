Revolut sceglie Allianz per l’assicurazione dei viaggi

Revolut, l'App che permette di gestire il denaro e le spese anche all'estero, ha scelto Allianz Partners come suo nuovo fornitore globale di servizi assicurativi di viaggio.

A partire da questo mese, Allianz Partners fornirà i suoi servizi assicurativi ai clienti Revolut che sono in possesso di un conto Premium o Metal, il tutto all'inizio in 31 mercati dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito.

I titolari di account Revolut Premium e Metal, nuovi e già clienti, avranno accesso a una serie di vantaggi assicurativi direttamente dall'app Revolut. In questo caso, grazie alla nuova partnership con Allianz Partners, i clienti assicurati saranno coperti per l'annullamento o l'interruzione del viaggio in caso di malattia riconducibile a pandemia, compreso il Covid.

Il pacchetto assicurativo includerà anche i vantaggi di cui i clienti Revolut hanno goduto negli ultimi anni, come la protezione per le emergenze mediche all'estero, lo smarrimento o il ritardo del bagaglio e la copertura per gli sport invernali. I clienti beneficeranno, inoltre, di una hotline di assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di una serie di vantaggi aggiuntivi forniti da Allianz Partners. Il piano Premium fornirà copertura per bambini o persone a carico fino all'età di 17 anni e il piano Metal includerà una copertura estesa per responsabilità di viaggio e franchigia per noleggio auto.