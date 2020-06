Riaperta la Riserva naturale Valle Cavanata

Ha riaperto al pubblico venerdì 29 maggio 2020 la Riserva Valle Cavanata. L’emergenza sanitaria non è ancora finita, quindi ai visitatori è richiesto di rispettare le seguenti indicazioni per poter accedere alla Riserva.

Regole

• L’accesso ai sentieri ed alle strutture è stato regolamentato, invitiamo a seguire strettamente le indicazioni esposte in modo da non incrociare altri visitatori in entrata e di non oltrepassare i punti dove sono stati posizionati divieti

• Usare la soluzione idroalcolica che mettiamo a disposizione prima di iniziare la visita

• Visite vietate se si ha 37,5° o più di febbre

• Indossare sempre la mascherina

• L’accesso al Centro Visite è consentito fino ad un numero massimo di 6 persone/gruppi famigliari contemporaneamente, in caso di numeri superiori invitiamo ad attendere il proprio turno all’esterno della struttura, il personale in accoglienza è a disposizione per fornire le informazioni necessarie

• I servizi igienici non sono accessibili al pubblico. Se c'è urgenza di utilizzarli, rivolgersi al personale

• Il servizio di noleggio gratuito delle biciclette è garantito mentre quello dei binocoli è sospeso

• Gli osservatori del Sabbia e la Pagoda rimangono chiusi

• Rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro e evitare scrupolosamente assembramenti

• La Pagoda e l’Osservatorio faunistico Sabbia saranno accessibili solo previa prenotazione via mail all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.com

• Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni del Governo e della Regione