Riapre al pubblico il Castello di Duino

Dopo una chiusura invernale più lunga del previsto, riapre finalmente al pubblico il Castello di Duino. Sabato 30 maggio dalle ore 9:30 alle 17:30 si spalancheranno i cancelli ai visitatori che potranno scoprire la nuova mostra di opere di epoca imperiale cinese, nonché passeggiare nei giardini a picco sul mare, particolarmente curati dai nostri giardinieri durante questo lungo intervallo.



Fino a martedì 2 giugno, dunque, il Castello e i suoi dintorni vi accoglie, chiedendovi di non dimenticare la mascherina e di rispettare le distanze.

Seguendo il percorso di visita, troverete le indicazioni necessarie alla sicurezza, con sosta al punto gel igienizzante.



Sempre valida l’offerta dedicata ai residenti del Comune di Duino Aurisina che potranno ottenere il Pass Nominativo per visitare dentro e fuori gratuitamente durante tutta la stagione, dopo aver pagato il primo biglietto d’ingresso.

A seconda delle richieste che arriveranno, in alcuni orari della giornata sarà possibile accedere anche al Castello Vecchio, Rocca dell’XI Secolo dalla quale è possibile godere di una veduta unica e incomparabile sul castello e sugli spazi circostanti.



Dopo questo primo lungo weekend, il Castello riaprirà nel weekend successivo, quello del 6 e 7 giugno, nella speranza che sia quella la data di ripresa ufficiale dell’orario stagionale normale, con aperture giornaliere. Per informazioni telefonare allo 040/208120 oppure scrivere a visite@castellodiduino.it