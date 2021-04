Dopo sei mesi di chiusura forzata, da sabato 1° maggio, riapre al pubblico il Castello di Duino (sabato e domenica 9:30 - 17:30; dal lunedì al venerdì 9:30 - 13:00; chiuso il martedì).



Sarà possibile visitare il castello rispettando le regole imposte dal Governo, con l’obbligo dell’uso della mascherina di protezione per tutti i visitatori e con il mantenimento delle dovute distanze tra gli stessi. Lungo il percorso di visita si potranno trovare le indicazioni necessarie alla sicurezza dei visitatori e i gel igienizzanti previsti per la sanificazione delle mani di adulti e bambini.



Riprende anche l’offerta dedicata ai residenti nel Comune che, all’entrata del Castello, dopo aver pagato il primo biglietto stagionale, potranno richiedere il pass nominativo che permetterà loro di entrare gratuitamente per il resto della stagione.



A seconda del numero di richieste che arriveranno, in alcuni orari della giornata sarà possibile accedere anche al Castello Vecchio, Rocca dell’XI Secolo dalla quale è possibile godere di una veduta unica e incomparabile sul castello e sugli spazi circostanti.

Per accedere al castello sarà necessario effettuare la prenotazione gratuita telefonando allo 040 208120.