Riapre il capolinea di corso Verdi a Gorizia

Sarà la linea urbana 5 che parte alle 8 e collega la Posta Centrale all’Ospedale e a Straccis a effettuare la prima corsa dallo storico capolinea degli autobus di corso Verdi, a Gorizia, lunedì 28 novembre; a seguire partiranno regolarmente dal piazzale anche le corse urbane 2, 3, 4 e 6.

L’intervento di manutenzione straordinaria, iniziato il 27 ottobre 2021, ha avuto come obiettivo l’armonizzazione dell’aerea, interessata da un restyling completo che garantisce migliore fruibilità delle linee urbane coinvolte.

Gli autobus, che attualmente sostano in via Mameli, potranno fermarsi nei nuovi stalli pensati con degli spazi più adeguati. Sono, infatti, stati modificati i marciapiedi, che ora costeggiano la piazza e non attraversano più l’area di manovra dei mezzi, e grazie agli accessi facilitati per le persone disabili consentono una più facile fruizione degli autobus.

L’intervento dell’Amministrazione Comunale oltre ad aver eliminato completamente le barriere architettoniche garantisce un’adeguata illuminazione e diverse panchine e pensiline rendono l’area più confortevole.

La fermata è, inoltre, stata dotata da APT di un monitor intelligente, collegato in rete con la centrale operativa di APT, in grado di fornire gli orari delle corse e gli avvisi utili agli utenti in tempo reale.