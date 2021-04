Riapre il Centro visite della Valle Cavanata

Lunedì 26 aprile la regione passa in zona gialla e il Centro visite della Riserva naturale Valle Cavanata riapre al pubblico. L’emergenza sanitaria non è ancora finita, quindi i visitatori dovranno rispettare alcune indicazioni per poter accedere alla Riserva.



Fino al 31 ottobre il Centro visite sarà aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00 (turno di chiusura il giovedì). La Riserva Naturale Valle Cavanata invece è sempre aperta e l’accesso è gratuito.



Vademecum per accedere alla Riserva

• L’accesso ai sentieri ed alle strutture è stato regolamentato, ti invitiamo a seguire strettamente le indicazioni esposte in modo da non incrociare altri visitatori in entrata e di non oltrepassare i punti dove sono stati posizionati divieti

• Usa la soluzione idroalcolica che ti mettiamo a disposizione prima di iniziare la visita

• Non venire a trovarci se hai 37,5° o più di febbre



• Indossa sempre la mascherina, a tutela tua, degli altri visitatori e del personale• L’accesso al Centro Visite è consentito fino ad un numero massimo di 6 persone/gruppi famigliari contemporaneamente, in caso di numeri superiori ti invitiamo ad attendere il tuo turno all’esterno della struttura, il personale in accoglienza è a disposizione per darti le informazioni necessarie• I servizi igienici non sono accessibili al pubblico. Se hai urgenza di utilizzarli, rivolgiti al personale• Il servizio di noleggio gratuito delle biciclette è garantito mentre quello dei binocoli è sospeso• Rispetta la distanza di sicurezza di 1 m ed evita scrupolosamente assembramenti• La Pagoda e l’Osservatorio faunistico Sabbia saranno accessibili solo previa prenotazione via mail all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.com• Per quanto non espressamente indicato qui valgono le disposizioni del Governo e della RegioneAl Centro visite si potrà noleggiare gratuitamente le biciclette e caschetti in dotazione alla Riserva, ricevere informazioni e curiosità sulla Riserva e i suoi abitanti, guardare tanti video sulle specie tipiche presenti, un video didattico sulla vallicoltura e un video promozionale sulla città di Grado, acquistare libri e gadget a tema naturalistico, ricevere informazioni su altre aree di interesse naturalistico, storico e culturale da visitare nella Regione Friuli Venezia Giulia.