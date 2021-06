Riapre il Dolomiti Adventure Park di Forni di Sopra

Dopo i numerosi lavori di risistemazione dell'area, a causa del Vaia prima e dalle nevicate dell’inverno passato, il Dolomiti Adventure Park riapre sabato 5 giugno.

La collaborazione tra il Comune di Forni di Sopra e la squadra capitanata da Thomas Veritti ha reso possibile la riapertura in tempi da record.

L' Adventure Park, sviluppato in un’ampia area sulla sponda del fiume Tagliamento, offre sette percorsi che si dilungano per oltre 65 piattaforme tra gli alberi. Il parco avventura è una delle mete turistiche più ambite ed è adatto ad ogni tipo di età. All’interno, infatti, si trovano sia percorsi semplici per i più che giovani, che altri quattro percorsi più complicati e adrenalinici per i ragazzi più coraggiosi e per gli adulti.

All’interno del parco, inoltre, ci sarà un’area nuova creata utilizzando i tronchi recuperati dalla tempesta Vaia, un’idea che sposa pienamente il concetto di sostenibilità sviluppato dall’Amministrazione in questi anni e che da un valore aggiunto a una realtà già consolidata come quella del parco.

“Siamo felici e orgogliosi di riaprire prima di quanto era stato programmato una delle mete turistiche più gettonate nel nostro territorio. Il lavoro fatto da Thomas e dai volontari è stato incredibile, colgo l’occasione per ringraziarli e per augurargli buon lavoro per il proseguo della stagione e tutti i nostri turisti un buon divertimento” ha dichiarato il Sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna.