Riapre il Grand Hotel Duchi d’Aosta

Da venerdì 24 settembre, nella centralissima piazza Unità a Trieste, si riaccendono le luci del Grand Hotel Duchi d’Aosta e le stelle di Harry’s Piccolo. La struttura ha subìto un rinnovo parziale delle camere e il rinnovo totale di tutte le aree comuni interne che hanno portato l'hotel da una categoria 4 stelle a una di Boutique Hotel 5 stelle, con uno stile più contemporaneo e un'attenzione particolare ai dettagli, all'arte e al design.

Dopo il restyling del ristorante Harry’s Piccolo, avvenuto a fine 2020 e che, grazie agli chef Metullio e De Pra, ha portato le prime due stelle Michelin a Trieste, anche il resto dello storico albergo è stato, dunque, interessato da un’elegante riqualificazione entrambe ad opera dello studio di architettura Egidio Panzera di Milano.

Altra importante novità riguarderà il concept F&B della struttura. Dal 24 settembre, infatti, gli ospiti, così come gli avventori esterni, potranno fare colazione nelle sale interne e in terrazza (Breakfast à la Carte) dalle 7 alle 11 e dalle 11 alle 18.30 la cucina svolgerà un servizio di Bistrò, servito tutto il giorno nelle sale interne e in terrazza, da martedì a sabato; la domenica, invece, fino alle 21.30 e il lunedì tutto il giorno dalle 11 alle 21.30.

Harry’s Piccolo sarà aperto da martedì a sabato solo per cena, dalle 19.30 alle 21-30 e la domenica a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 (lunedì chiuso).