Riapre il Museo Geologico della Carnia, ad Ampezzo

Questo fine settimana il Museo Geologico della Carnia, ad Ampezzo, riapre ai visitatori, igienizzato e riorganizzato per garantire a tutti una visita in totale sicurezza.

Sabato 30 e domenica 31 aprirà con orario 15-18, mentre da martedì 2 giugno avremo l'orario estivo, ossia tutti i giorni (escluso il lunedì), dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ultimi ingressi alle 17.30, per ragioni di sanificazione. Ingresso libero.



Per iniziare bene la settimana c'è anche un nuovo video caricato sul canale youtube del Geoparco Alpi Carniche con l'area Monte Dimon-Paularo e la forra di Las Calas, forra non accessibile dopo la tempesta Vaia.



Questo il link al video, buona visione: https://www.youtube.com/watch?v=iANCsfTnvwo