Riapre l'Isola della Cona

Da venerdì 22 maggio l’Isola della Cona riapre al pubblico! L’emergenza sanitaria non è ancora finita, quindi per accedere alle visite sarà necessario rispettare alcune indicazioni per poter accedere alla Riserva, per la sicurezza dei visitatori e di chi ci lavora.

Di seguito il vademecum per accedere alle visite:

Usa la soluzione idroalcolica che sarà messa a disposizione prima di iniziare la visita e per accedere al Punto Ristoro e agli osservatori

Non partecipare alle visite se si ha 37,5° o più di febbre

Indossare sempre la mascherina, a tutela tua, degli altri visitatori e del personale

Se si deve usufruire dei servizi igienici, rivolgersi al personale

L’accesso ai sentieri è stato regolamentato, il pubblico è invitato a seguire strettamente le indicazioni esposte in modo da non incrociare altri visitatori in entrata e di non oltrepassare i punti dove sono stati posizionati divieti

Si può entrare nell’Osservatorio della Marinetta soltanto per spostarsi dal piano inferiore a quello superiore, la sosta non è consentita. L’accesso è possibile fino ad un massimo di 3 persone/ gruppi famigliari contemporaneamente per piano, in caso di numeri superiori si invita ad il pubblico ad attendere il proprio turno all’esterno

Si può entrare nel Museo della Papera soltanto per percorrere l’anello indicato dalle frecce. L’accesso è possibile fino ad un massimo di 6 persone/ gruppi famigliari contemporaneamente, in caso di numeri superiori il pubblico è invitato ad attendere il tuo turno all’esterno

L’Osservatorio del Cioss rimane chiuso

Si potrà accedere ai Capanni Fotografici dell’Usignolo, della Garzetta e del Chiurlo solo prenotando in anticipo via mail all’indirizzo info@rogos.it. L’accesso è consentito ad un massimo di una persona a capanno

Si può accedere al capanno dei Gruccioni solo prenotando in anticipo via mail all’indirizzo info@rogos.it. L’accesso è consentito ad un massimo di una persona per singola postazione predisposta

L’accesso al Punto Ristoro è consentito previo rispetto della distanza minima di un metro, in caso di impossibilità al rispetto della stessa ti invitiamo ad attendere il proprio turno all’esterno della struttura. Il pubblico è invitato a utilizzare preferibilmente i tavoli esterni rispettando il distanziamento che potrà essere ridotto solo per quanto riguarda gruppi famigliari e conviventi. Il servizio al tavolo è sospeso e la consumazione al banco non è consentita

Rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di un metro ed evitare assembramenti

Per quanto non espressamente indicato qui valgono le disposizioni del Governo e della Regione