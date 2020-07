Riapre la Tana in Val Resia

In località Lischiazze riapre anche per quest’anno la Tana in Val Resia, il centro multifunzionale gestito dalla cooperativa Farfalle nella testa, già impegnata anche con la Casa delle Farfalle di Bordano. La Tana si trova lungo la strada che porta fino alla Sella Carnizza.



Tante le cose da visitare durante l’estate. Da sabato 11 luglio, infatti, hanno riaperto al pubblico il Centro Informativo, la Mostra sulla Grande Guerra dedicata alla Battaglia della Val Resia, curata dallo storico Marco Pascoli, il negozio di prodotti tipici del territorio e un piccolo punto ristoro.



La struttura rimarrà aperta tutti i weekend (sabato e domenica) fino a metà settembre con i seguenti orari: al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Alla Tana, inoltre, si potranno ricevere materiali informativi e molti suggerimenti e indicazioni su come vivere e scoprire al meglio il territorio della Val Resia. Ancora, si potranno acquistare prodotti tipici del luogo: un’occasione per portarsi a casa un piccolo pezzetto di una delle valli più caratteristiche delle Prealpi Giulie.



Attiva anche la foresteria della Tana in Val Resia, una struttura immersa nel verde e a due passi dall’area del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. Un’ottima occasione per poter riposare immersi nella natura e lontani dal caos cittadino. Dotata di due camere con bagni indipendenti, la foresteria è l’ideale per famiglie e piccoli gruppi che cercano relax a contatto con la natura e la tradizione. Dalla struttura si snodano diversi percorsi, dai più semplici ai più complessi, che possono essere effettuati a piedi oppure in macchina. In pochi chilometri, per esempio, si può raggiungere il torrente Resia, dove rinfrescarsi durante le calde giornate estive.Ma non è finita. Durante il periodo estivo saranno organizzati diversi eventi, anche in collaborazione con altre realtà operanti nella zona, per scoprire al meglio il territorio sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista culturale e delle sue tradizioni.Per scoprire di più su costi, condizioni e iniziative, è possibile contattare lo staff della Tana in Val Resia ai seguenti recapiti: telefonicamente oppure tramite Whatsapp al numero 351 8355949, scrivendo all’indirizzo e-mail info@tanavalresia.it, scrivendo e visitando il sito weboppure la pagina Facebook.com/Lischiazze-La Tana in Val Resia.