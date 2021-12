Rientro dall'estero, chi va in Austria ha i tamponi gratuiti

La Carinzia è già attrezzata per gli obblighi imposti dalla nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute italiano, che prevedono che, fino al 31 gennaio 2022, tutti coloro che soggiornano in Austria e si accingono a tornare in Italia devono esibire l’esito negativo di un test molecolare (PCR) o test antigenico eseguito nelle 24 o nelle 48 ore (in caso di PCR) precedenti all’accesso nel nostro Paese.

Carinzia e Villach in particolare, da sempre vicine ai turisti italiani, dimostrano ancora una volta la propria disponibilità mettendo a disposizione degli ospiti tamponi gratuiti presso centri dedicati, per consentire agli ospiti provenienti dall’Italia un soggiorno tranquillo prima del rientro a casa. Numerosi sono i centri test disponibili in tutta la regione della Carinzia, tuttavia, se qualche turista italiano non riuscisse a fare il tampone nell’area dove ha trascorso le vacanze, potrà fermarsi a Villach che rappresenta l’ultima città sulla direttrice autostradale Klagenfurt – Tarvisio – Udine.

Qui vi sono due punti dove si possono effettuare i tamponi. Gli hub predisposti per effettuare i test antigenici gratuiti sono il Testcontainer Nikolaiplatz Villach, tutti i giorni con orario dalle 9 alle 19 (durante le festività, nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1° gennaio l’orario sarà dalle 9 alle 13), oppure nell’area parcheggio del centro commerciale Atrio Villach con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 19; sabato dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18 (escluso domenica e giorni festivi).

Attraverso questa iniziativa, tutti gli italiani possono scegliere di visitare la Carinzia e, perché no, fermarsi a Villach per godere delle splendide esperienze offerte dalla regione più a sud dell’Austria e più vicina al Friuli Venezia Giulia, come sci, terme, escursioni sulla neve e molto altro, senza dovere sostenere spese aggiuntive per i tamponi necessari al rientro in Italia.

Questo il link dei punti tampone

https://www.visitvillach.at/it/centri-test-covid-19.html