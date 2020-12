Rientro dall'estero, online tutte le risposte

In base al Dpcm e al 'decreto Natale', cambiano le modalità per i rientri dall'estero, in particolare nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Per chiarire i tanti dubbi, AsuGi ha creato una pagina ad hoc, che contiene le risposte alle principali domande.

Dal 10 al 20 dicembre, per chi viaggia da un Paese Ue c'è l'obbligo di tampone con esito negativo (molecolare o antigenico) nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia. Va compilata un’autodichiarazione da inviare via e-mail al Dipartimento di Prevenzione. Non è previsto l’isolamento fiduciario, ma in caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al tampone, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, chi ha soggiornato in un Paese europeo per motivi non di necessità non ha l’obbligo di sottoporsi al tampone, ma deve sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Le disposizioni non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto né ai lavoratori transfrontalieri (qui ulteriori informazioni).

A questo link è possibile effettuare una simulazione delle condizioni di rientro in Italia dal sito (in Italiano e Inglese).