Rilancio del turismo con Josep Ejarque

“Dalla crisi alla ripresa-Ruoli e contesti nuovi per l’offerta turistica”. È il titolo del webinar organizzato da Confcommercio Udine giovedì 6 maggio dalle 17, occasione per presentare Destination Management di Josep Ejarque, la nuova guida de Le Bussole, la collana dei manuali di informazione formazione curati da Confcommercio nazionale per gli associati.

Ai saluti della presidente regionale di Federalberghi Paola Schneider e del vicepresidente provinciale di Federalberghi Enrico Guerin, seguiranno gli interventi di Riccardo Grassi, direttore di ricerca Swg, dello stesso Ejarque, amministratore unico di FTourism & Marketing, e di Alberto Corti, responsabile Turismo di Confcommercio Imprese per l’Italia. Modererà il vicepresidente di Confcommercio provinciale Walter Filiputti.

Iscrizioni entro le 12 del 6 maggio a sindacale@ascom.ud.it.