Rimandata l'escursione storica Grande Guerra al Monte Prat

Rimandata l'Escursione storica sulle tracce della Grande Guerra dal Ponte di Corino al Monte Prat, in programma sabato 6 marzo.

"Le nuove restrizioni anti-Covid emesse oggi dalla Regione - spiegano gli organizzatori - ci impongono di sospendere e rinviare a data da destinarsi (non appena torniamo "gialli") le escursioni storica e storico-meditativa previste per questo fine settimana, rispettivamente, sul Monte Prat e in Val Rosandra. Recupereremo tutto al meglio, appena possibile".