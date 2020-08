Riparte il turismo a Palmanova

“I dati sono ancora solo indicativi e vanno presi con cautela ma disegnano un trend turistico in positiva ripresa, dopo i mesi di chiusura forzata”. L’assessore comunale al turismo Adriana Danielis esprime cauto ottimismo osservando i dati di accesso all’infopoint oltre ai numeri dei turisti e cicloturisti che visitano incuriositi la città, interessati alle bellezze storico-naturalistiche della fortezza Unesco di Palmanova.

E aggiunge: “Lungo la ciclovia AlpeAdria i cicloturisti, anche stranieri, dopo il boom dell’anno scorso, stanno ripopolando la piazza e i Bastioni. La strutture ricettive si stanno adeguando a questo trend, inserendo servizi di accoglienza dedicata e di officina per bicicli. I locali cittadini hanno ampliato i loro spazi, occupando i primi tratti dei borghi, ora pedonalizzati. Gli eventi musicali catalizzano l’attenzione a livello nazionale, convogliando verso la città di Palmanova persone per momenti di svago e socialità”.

Viste le paure e le limitazioni di spostamento tra Stati, gli andamenti disegnano un netto incremento del turismo nazionale, con un aumento del 30%: nel luglio 2019 gli italiani registrati all’ufficio turistico erano il 57% del totale, nello stesso mese del 2020 sono diventati l’85%.

Grande interesse per la Palmanova Underground, il sistema di gallerie sotterranee che corre sotto il sistema fortificatorio cittadino. Dal 4% sul totale delle richieste di informazioni da parte dei turisti, ora siamo al 12%, con interessamenti di comitive da tutta italia. Le Gallerie di Contromina del Rivellino, tornate visitabili pochi giorni fa, hanno registrato nel primo weekend di riapertura, 155 visitatori: sono aperte ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

L’Infopoint di Promoturismo FVG di Borgo Udine 4, che ha riaperto il suo servizio di accoglienza e informazione turistica da poco più di un mese ad orario ridotto, ha ripreso il tempo pieno, aprendo tutti i giorni dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Dal primo giorno di riapertura hanno registrato un incremento del 174% delle richieste, notando come le persone, giorno dopo giorno, stiano riacquistando interesse nello spostarsi per motivi turistici.

“Una promozione integrata della città che, grazie anche alla stretta collaborazione con Promoturismo, sta funzionando e dando buoni risultati. Stiamo lavorando sia sulla promozione che sul miglioramento dell’offerta turistica. Da quest’anno sarà visitabile per tutti anche Baluardo Donato, a breve sarà installata la cartellonistica dedicata con i percorsi di visita in città e sulle fortificazioni. Un numero crescente di eventi sta animando la città e Palmanova è sempre più protagonista dei media nazionali con trasmissioni TV che scelgono la città stellata come oggetto dei propri palinsesti”, conclude la vicesindaco.