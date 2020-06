Ripartono i Tiare Shopping Bus

La tua sicurezza, andata e ritorno! Tiare Shopping, meeting place di Villesse, riparte con una marcia in più: per tutti i weekend di giugno il centro commerciale ha messo a disposizione dei propri clienti un servizio pullman per raggiungere la struttura partendo da Trieste, Gorizia e Monfalcone. Il servizio rispetta le norme di sicurezza previste dall’attuale decreto.



È possibile acquistare il biglietto del bus – al costo di due euro a corsa singola – direttamente sul bus oppure con il proprio smartphone scaricando l’APP “Arriva my pay”.

Il servizio pullman per raggiungere il meeting place è attivo il sabato e la domenica per tutto il mese di giugno e rispetta i seguenti orari:



Da Trieste, piazza Oberdan a Tiare Shopping: 08:30 – 12:50 – 17:00

Da Tiare Shopping a Trieste, piazza Oberdan: 11:50 – 16:00 – 21:00



Da Gorizia, corso Italia a Tare Shopping: 09:40 – 14:00

Da Tiare Shopping a Gorizia, corso Italia: 13:40 – 19:10



Da Monfalcone, piazzale della stazione a Tiare Shopping: 10:30 – 15:35

Da Tiare Shopping a Monfalcone, piazzale della stazione: 15:15 – 19:50