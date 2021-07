Ripartono in sicurezza i pellegrinaggi Unitalsi

Dopo un anno e mezzo di stop forzato ripartono, in sicurezza, i pellegrinaggi della sottosezione di Udine dell'Unitalsi, che in sinergia con le strutture territoriali del Triveneto dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali ne propone uno a Loreto per fine luglio e il secondo, a inizio settembre, a Lourdes. Le iscrizioni sono già aperte: saranno ammesse sono le persone che abbiano concluso il ciclo di vaccinazione, con prima e seconda dose del siero. Per le adesioni ci si può rivolgere all'ufficio di sottosezione, in via Treppo 1/B, aperto martedì e venerdì dalle 9 alle 12 (tel. 0432 503918, udine@unitalsitriveneta.it).

"Le date, per la precisione - informa il presidente della sottosezione, Fabio Rizzi -, sono dal 31 luglio al 3 agosto, a Loreto appunto (che raggiungeremo in pullman), e dal 6 al 10 settembre: il viaggio, nel caso, sarà in aereo. Entrambi i pellegrinaggi - conferma - sono promossi da tutte le organizzazioni territoriali dell'Unitalsi presenti nel Triveneto, che hanno voluto unire le forze in questa ripartenza dall'alto valore simbolico".

I posti a disposizione sono conseguenti: per quanto riguarda Lourdes, in particolare, è prevista la partenza di ben tre aerei, da Ronchi dei Legionari, da Verona e da Treviso. "Possono unirsi a noi - informa sempre il presidente - anche ammalati e disabili: la nostra associazione, infatti, è nata per il servizio a questi soggetti fragili e siamo l'unica organizzazione che ha collaborazioni con compagnie aeree che permettono di far volare in piena sicurezza e tranquillità un numero importante di persone in carrozzina. Il pellegrinaggio - conclude - è una forte esperienza di fede, che può essere riscoperta proprio in questa fase in cui, per fortuna, la pandemia sembra stia rallentando la sua corsa".

E per quanto riguarda Loreto, è nata quest'anno una speciale collaborazione con la Pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Udine, per coinvolgere giovani e giovanissimi del territorio: l'esperienza può essere molto utile anche per chi desiderasse diventare volontario (al riguardo, per ricevere indicazioni ci si può rivolgere all'ufficio di Via Treppo). Ulteriori info sui pellegrinaggi sono disponibili sul sito dell'Unitalsi udinese e sui suoi canali social.