Riprendono le escursioni storiche della Grande Guerra

Dato il ritorno del Friuli Venezia Giulia in 'zona gialla', riteniamo di poter riprendere le escursioni storiche Grande Guerra e in generale le iniziative basate su camminate all'aperto. Il Museo della Grande Guerra di Ragogna e gli eventi pubblici tipo conferenze, spettacoli, ecc rimangono invece ancora chiusi.



Le camminate sono organizzate e svolte nel rispetto delle normative e delle già rodate attenzioni anti-Covid (limitato numero di partecipanti, distanziamento, portare mascherina, ecc).

Pertanto, informo che le prossime escursioni Grande Guerra in programma fino alla fine dell'anno sono previste per le seguenti giornate:



Sabato 19 dicembre, escursione storica Grande Guerra alla Cannoniera del Cuel Mulimiela (Cavazzo Carnico). Domenica 20, escursione storica al Ponte di Madrisio e al campo di battaglia fra San Paolo al Tagliamento e Mussons (Varmo - Morsano al Tagliamento), domenica 27, escursione storica: 'Tramonto sull'Altopiano del Folchiar - visita alle postazioni italiane d'artiglieria' (Trasaghis/Cavazzo Carnico).



Prossimamente seguiranno le comunicazioni con i programmi dettagliati e le varie conferme 'meteo / covid'. Inoltre, ho il piacere di invitarvi alla camminata meditativa prevista per questa domenica 13 dicembre (ritrovo 9:45) presso Fagagna, di cui specifico il programma in allegato.Ricordo che è richiesta la prenotazione ai contatti indicati sul programma, oltre all'osservanza delle consuete attenzioni già applicate nelle occasioni precedenti (mascherina, distanziamento, ecc).