Risarcimenti per attività e lavoratori del comparto montagna

"La Conferenza delle Regioni ha accolto la proposta di ristori per le attività e i lavoratori connessi al comparto montagna, portata avanti dalle cinque regioni dell'arco alpino e dalle province autonome". Lo ha dichiarato l'assessore alla Montagna, Piccoli Comuni e Enti locali Massimo Sertori in merito alla condivisione della proposta di ristori avanzata su input di Regione Lombardia alla Conferenza delle Regioni da Lombardia, Veneto, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo e Provincie Autonome di Bolzano e Trento.

"Con la mancata apertura degli impianti di risalita e di tutte le attività correlate, la stagione invernale è in gran parte compromessa e sta mettendo in ginocchio l'economia della montagna. Ora attendiamo la risposta del Governo, auspicando che sia positiva. Il fattore tempo - ha concluso - è fondamentale per scongiurare il fallimento di centinaia di piccole e medie imprese e preservare oltre 75.000 posti di lavoro".