Vivere la montagna in un modo intenso e affascinante, avvicinarsi alla musica e alla cultura in un ‘teatro’ decisamente esclusivo, scoprire nuove realtà imprenditoriali, produttive, agricole e di accoglienza. Ritorna ‘Montagna, che spettacolo!’, rassegna di eventi organizzati dalla Società Alpina Friulana nei suoi rifugi storici.

Fin dalla fondazione, nel 1874, la Società Alpina Friulana ha avuto come obiettivo diffondere la cultura della montagna. Negli anni le attività sono diventate sempre più numerose e oggi, oltre al mondo delle scalate, delle escursioni e della divulgazione scientifica, la SAF si apre al grande pubblico proponendo spettacoli di musica e teatro per grandi e bambini in alcuni dei suoi rifugi storici.

Gli obiettivi di questo progetto sono diversi: far conoscere le più belle cime delle Alpi Carniche e Giulie, riconosciute Riserva di Biosfera Unesco nel 2019, dimostrare come la frequentazione delle terre alte possa essere agevole e appagante, mettere in rilievo realtà imprenditoriali e di accoglienza locali ed evidenziare come l’ambiente alpino possa essere vissuto in tutte le stagioni.

L’edizione nel 2021, malgrado le difficoltà create dalla pandemia, ha visto un grande successo, richiamato da nomi importanti come il danzatore Francesco Collavino accompagnato dalla musicista Giulia Tosi, la compagnia di attori alpinisti Slegati e Roberto Anglisani. Ha inoltre dato vita al video "La montagna come non l’hai mai vista", un cortometraggio che vede protagonisti, oltre agli artisti, i rifugisti e il pubblico e che il presidente SAF Enrico Brisighelli ha definito "uno straordinario biglietto da visita e un invito a salire sulle nostre montagne".

Per l’edizione 2022 il calendario è molto ricco e offre artisti e performance memorabili. La rassegna, totalmente a ingresso gratuito, partirà sabato 23 luglio al rifugio Di Brazzà con la fisarmonica del maestro Raffaele Damen e continuerà venerdì 29 luglio con un viaggio musicale nel mondo dell’arpa celtica con Luigina Feruglio. In agosto il calendario proseguirà il 22 con un percorso di musica itinerante tra i rifugi Divisione Julia e Di Brazzà con i gruppi The X Drummers, The Band, Legato Allegro e Cluster Clarinets mentre il 27 agosto ci sarà uno spettacolo di marionette per bambini con Michele Polo al rifugio Divisione Julia. L’ultimo spettacolo dell’estate sarà al rifugio Gilberti Soravito, il 28 agosto, con la flautista Luisa Sello e l’ensemble Lis Aganis.

Per i mesi autunnali sono in programma altre proposte che prevedono anche una notte in rifugio con un’intrigante "cena con delitto" assieme ad Anathema Teatro e un magico viaggio nel mondo delle fiabe con Emanuela Dall’Aglio.

La rassegna si avvale di importanti collaborazioni: Amici della Musica, Associazione musicale e culturale Armonie, CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Teatro della Sete e riceve il sostegno di Regione e Fondazione Friuli.