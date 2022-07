Ritorna la festa di Borgo Linussio

Torna, dopo due anni, il consueto appuntamento in Borgo Linussio, antico opificio della famiglia Linussio a Moggio Udinese. Sabato 30 e domenica 31 luglio saranno due giornate da vivere nel segno della novità e della tradizione.

Sabato 30 calamarata e musica e video con Radio Studio Nord sotto il tendone in prossimità del Borgo.

Domenica 31 un tuffo nella storia e nel passato; dalle 9 giro in bici alla scoperta di Moggio con visita ai luoghi più caratteristici. Dalle 10 nel Borgo, laboratori a tema: creazione degli Scarpez con Dina della Schiava e Chiara Banelli e lavorazione del ferro con Lepore Amadio e della ceramica con Maria Deganutti. A corollario stand con prodotti tipici del territorio e artigianato locale.

Anche la gastronomia presenterà i piatti di una volta: Cjarcions, carni alla brace e funghi. Nel pomeriggio evoluzioni in bici per bambini e ragazzi all’interno del borgo, ma anche voli panoramici in elicottero su Moggio e, per finire, tutti in pista con l’orchestra Fantasy.