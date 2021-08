Ritornano i Magici Intrecci Autunnali al Castello di Strassoldo

Anche quest’anno maestri artigiani e vivaisti di nicchia si incontreranno nel fascino autunnale del friulano Castello di Strassoldo, a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

L’evento partirà venerdì 15 ottobre prossimo (ore 14 – 19), proseguirà sabato 16 ottobre (ore 9-19) e terminerà domenica 17 ottobre 2021 (ore 09 – 19).

I castelli di Strassoldo sono ormai noti dal 1998 per gli eventi dedicati all’artigianato e al vivaismo d’eccellenza che di solito ospitano.



La pandemia ha cambiato in pochi giorni la vita di tutti e molte iniziative hanno dovuto purtroppo chiudere per sempre. A Strassoldo, invece, è stato deciso di convivere con il problema, per dare un segnale di continuità e di speranza.



Di conseguenza, sono state apportate delle modifiche al percorso degli eventi e alla loro gestione. Utilizzando gli ampi spazi esterni nel castello di Sopra, coinvolgendo una folta squadra dedicata alla sicurezza e introducendo un rigoroso protocollo di protezione, è stato quindi possibile riprendere le attività in sicurezza.



I Magici Intrecci Autunnali 2021

I biglietti online per saltare la fila

Il 15, 16 e 17 ottobre 2021 per “Magici Intrecci Autunnali”, maestri artigiani e vivaisti di nicchia provenienti da tutta l’Italia daranno appuntamento all’affezionato pubblico al Castello di Strassoldo (www.castellodistrassoldo.it).Un lungo e suggestivo percorso si dipanerà nei giardini della Vicinia, nel Parco, nel Brolo e nella cancelleria. Lo stesso sarà disseminato da artigiani selezionatissimi con le loro nuove proposte ottenute dalla lavorazione di ogni tipo di materiale.Gli appassionati di giardinaggio troveranno alcuni dei migliori vivaisti italiani, con piante rare e particolari. Per i più golosi, non mancheranno specialità alimentari di piccoli laboratori artigianali, come cioccolate, torte glassate, biscotti e pasticcini artigianali, primizie dell’orto e derivati e olio extravergine d’oliva provenienti dall’Umbria, vero aceto balsamico proveniente da Modena e originali condimenti estratti da una vasta collezione di peperoncini coltivati in Friuli.A corollario, belle iniziative collaterali, tra le quali un piccolo angolo ristoro curatissimo e sicuro, una mostra di galline ornamenti, visite guidate e altro.Il fascino del luogo e dei suoi giardini sarà esaltato dal profumo di muschio e dall’incedere dell’autunno che tingerà le corolle delle Hydrangee delle più svariate sfumature di rosa, mentre le foglie degli alberi secolari vireranno al giallo, al rosso, all’arancione e al viola e si staccheranno danzando dai rami tappezzando lentamente l’erba ancora vermiglia.Essendo un’iniziativa volta alla valorizzazione e alla conservazione di un sito storico privato, che a differenza di quelli pubblici non gode di sostentamenti, l’ingresso è, dunque, a pagamento.Prezzo dei biglietti: Adulti: € 10. Bimbi 0-6 anni gratis. Bimbi 6-12 anni: € 6.Per saltare la fila e accedere velocemente all’evento, è consigliabile (ma non obbligatorio) acquistare il biglietto online su Vivaticket.com tramite la pagina www.vivaticket.com/it/biglietto/magici-intrecci-autunnali/162250Le nuove norme prevedono l’obbligo del Green Pass, l’osservazione della distanza di sicurezza, l’uso del disinfettante e della mascherina nelle aree interne e dove non ci sarà la distanza di sicurezza.L’evento si terrà anche in caso di pioggia, per cui si consiglia di munirsi di scarpe comode e impermeabili, come d’uso per queste iniziative di campagna.Per tutte le altre informazioni rimandiamo al sito internet www.castellodistrassoldo.it, ai sociali Instagram e Facebook digitando castelli di strassoldo e/o castellodistrassoldodisopra, e alla mail eventi@castellodistrassoldo.it.