Ritornano le Giornate con l'Ecomuseo Lis Aganis

L’Ecomuseo Lis Aganis, da sempre attento alla valorizzazione del territorio in ogni sua sfaccettatura, vuole far conoscere i propri Soci riproponendo le “Giornate con l’Ecomuseo”. Nella settimana dal 2 al 10 ottobre i 71 soci dell’Ecomuseo parteciperanno attivamente alla rassegna proponendo aperture straordinarie, inaugurazioni di mostre, serate, corsi, laboratori, passeggiate e altri eventi per far conoscere la propria realtà.

L’obiettivo è quello di creare un insieme di occasioni per riscoprire il valore profondo delle memorie, preservando un patrimonio di cui ognuno di noi, con orgoglio e passione deve prendersi cura. Queste iniziative per la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del territorio nascono da una serie di progetti condivisi tra l’Ecomuseo Lis Aganis e i suoi Soci che hanno saputo tessere relazioni con il territorio, con altri soggetti e soprattutto con le Comunità locali.

La Presidente dell’Ecomuseo Rita Bressa e i membri del Comitato Esecutivo hanno voluto fortemente riprendere questa iniziativa per far capire alle diverse Comunità quali sono le molteplici realtà che compongono il territorio ecomuseale e, allo stesso tempo, creare una sinergia con i propri Soci nell’ottica di una continua collaborazione.



Tutte le iniziative delle Giornate con l’Ecomuseo si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19.