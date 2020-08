Ritorno alla Natura con Elisa

Elisa presta il suo volto e la sua voce per sostenere uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione: la Valle Cavanata, in provincia di Gorizia. Dal Coordinamento aree naturali protette della Regione Friuli Venezia Giulia è nata l'idea di realizzare dei video promozionali per publicizzare e rilanciare i parchi e le riserve regionali.

IANUS ha realizzato le meravigliose immagini che colgono l'incanto della Riserva Naturale Valle Cavanata e la cantante Elisa ha accettato l'invito a diventare testimonial d'eccezione di questi luoghi speciali.



"Vi invito a visitare la Valle Cavanata e i luoghi bellissimi della nostra regione - spoega Elisa nel video -, luoghi stupendi, sicuri e lontani dal pericolo degli assembramenti. Luoghi che ci riservano un relax speciale e un incontro sempre prezioso con la natura, una delle meraviglie di questa regione".



La Riserva è sempre aperta e l'accesso è libero. Fino al 31 ottobre invece l'apertura del Centro visite è giornaliera, dalle 10 alle 18, con turno di chiusura il giovedì.

Per maggiori informazioni sulla riserva visitate il sito www.vallecavanata.it