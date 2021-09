Ronchi entra nel cammino di San Martino

Anche Ronchi dei Legionari è stata inserita nel tracciato regionale del cammino di San Martino che, da Albenga, porta fino a Budapest. L'amministrazione comunale ha fornito il suo patrocinio ed entro ottobre anche nel territorio cittadino, partendo dal confine con San Canzian d'Isonzo e fino a quello con Doberdò del Lago, saranno posizionati tutti i riferimenti per consentire il transito di chi vorrà affrontare questa lunga marcia o parte di essa.

Il cammino sarà inaugurato a novembre. E' l'unica route culturale europea, come il cammino di Santiago e la Francigena, che passa attraverso il Friuli Venezia Giulia. L'associazione Amici dell'Hospitale di San Tomaso di Majano è stata incaricata da PromoTurismoFvg per il tracciamento e la valorizzazione del cammino di San Martino in regione.

Il percorso segue le antiche vie Aquileiensi che San Martino ha percorso nel suo cammino nei primi anni '20 del IV sec. per scendere da Savaria, in Pannonia (Szombathely-Ungheria), verso Ptuj, Celje, Lubijana, Aquileia, Pavia, in direzione di Tours, in Gallia. E' il più antico cammino europeo, insieme all'Itinerarium Burdigalense documentato nel 333 d.C.

In questi mesi, si è lavorato al coordinamento della rinascita del cammino di San Martino con gli altri percorsi in regione, in particolare con la Romea Strata, con la quale condivide buona parte del percorso del ramo Aquileiense.

“Abbiamo dato con grande gioia la nostgra adesione – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – convinti del fatto che, anche in questo modo, si possa promuovere la nostra storia e valorizzarla. La nostra città è ricca di queste testimonianze del passato, penso alla Villa Romana o agli altri tracciati d'epoca e, quindi, non si può non pensare di abbandonare l'idea di spingere anche in questa direzione per indicare quelle che sono le nostre peculiarietà storiche e farle conoscere al pubblico”.