Ruda, nuovi arredi per il Parco dei Lavadôrs a Perteole

Il Comune di Ruda, grazie alle donazioni del 5 per mille, ha installato, nel Parco dei Lavadôrs di Perteole, nuovi tavoli da pic-nic, tre panchine e una rastrelliera per biciclette. Arredi che in parte sostituiscono e in parte arricchiscono le attrezzature già presenti al Parco di Perteole.

Il costo dell’intervento è stato di 4.000 euro. Appena sarà completata la staccionata al cimitero di Sant'Andrea, l’operazione sarà ultimata con l’installazione di qualche gioco anche in quest’area.

“L'installazione dei nuovi arredi è stata possibile grazie alle devoluzioni dei cittadini al 5 per mille. A loro va il nostro ringraziamento, per aver concretamente contribuito a questo importante intervento a favore dell’intera comunità. Alcuni cittadini, a fronte dell'impegno dell'amministrazione comunale, si sono anche offerti di collaborare al mantenimento del parco", commenta il Sindaco Franco Lenarduzzi.

"L’installazione dei nuovi arredi dimostra come scegliere di devolvere questo contributo con la propria dichiarazione dei redditi, porti a progetti concreti e direttamente tangibili da parte dei cittadini. Per questo invito tutti a farlo”.