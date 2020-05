Saf Udine, entra in vigore l'orario festivo

Nelle giornate festive, da domenica 10 maggio e fino nuove comunicazioni, entra in vigore il regolare orario festivo per quanto riguarda il trasporto urbano gestito dalla Saf, con il ripristino di tutte le corse dopo le 20. Da lunedì 11 maggio e fino nuove comunicazioni, entrerà in vigore il regolare orario feriale estivo (giugno - settembre). Rimangono, invece, ancora sospese le circolari Udine centro e la navetta per il castello.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, anch'esso gestito da Saf, da domenica 10 maggio e fino a nuove comunicazioni nelle giornate festive sarà in vigore il regolare orario festivo invernale (programma festivo di febbraio). Da lunedì 11 maggio sarà in vigore il regolare orario feriale non scolastico invernale. Verranno riattivate le corse temporaneamente sospese. Le corse giornaliere Trieste - San Candido - Trieste saranno riattivate esclusivamente sul percorso Trieste – Santo Stefano di Cadore – Trieste. Il servizio Santo Stefano-Passo Monte Croce Comelico-Santo Stefano resterà attivo con le attuali modalità ridotte.