Sale l'attesa per Carolina Kostner al palaghiaccio di Claut

Manca sempre meno: sabato 18 febbraio alle 18 il Palaghiaccio Alceo Della Valentina di Claut sarà inaugurato da niente meno che Carolina Kostner, un’autentica leggenda del pattinaggio. Il suo nome da solo è bastato affinché l’evento Dolomia on ice andasse sold out nel giro di pochissimi giorni, ma le sorprese non sono ancora finite: la campionessa del mondo e bronzo olimpico non sarà l’unica pattinatrice d’eccezione a calcare la pista del Palaghiaccio.

Ci sarà anche Lara Naki Gutmann, campionessa italiana degli ultimi due anni e vincitrice dei Campionati Nordici del 2020. All’esibizione prenderà parte anche la giovanissima Anna Pezzetta, fresca di un secondo posto agli Eyof: a soli 15 anni è già una grande promessa del pattinaggio dello Stivale. Completa il trittico un altro atleta della nazionale italiana, Gabriele Frangipani, fresco di partecipazione agli Europei di Espoo in Finlandia.

All’inaugurazione del Palaghiaccio, i cui impianti tecnologici sono stati rinnovati per ospitare le gare di curling del Festival olimpico della gioventù europea, sono attese oltre cinquecento persone. Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza: i destinatari della raccolta fondi saranno i pazienti dell’Area Giovani del Centro di riferimento oncologico di Aviano, con cui la comunità clautana ha un rapporto speciale grazie all’associazione Lory Days. Un curioso incrocio, peraltro, è dato dal fatto che Lorenza Della Valentina, a cui l’associazione benefica è dedicata, fosse proprio la figlia di Alceo, al quale è intitolato invece il palazzetto del ghiaccio.

“Ospitare sul nostro territorio una campionessa amata come Carolina è emozionante e riempie di orgoglio, sapendo che si tratta di una madrina d’eccezione per l’intero arco alpino del Pordenonese e non solo per Claut”. Commenta così il Presidente della Magnifica Comunità Montana delle Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, Dino Salatin, l’arrivo in Valcellina di Carolina Kostner.

“Il nostro ente plaude a iniziative di questo spessore perché portano valore aggiunto al territorio. Siamo vicini ai Comuni che, come Claut, intendono investire nello sport e nella cultura, migliorando la fruibilità turistica della zona di competenza. Il Palaghiaccio di Claut ha una doppia valenza perché richiama visitatori e allo stesso tempo fornisce un servizio alle popolazioni montane, soprattutto i più giovani che vogliono avvicinarsi alle discipline motorie. Chissà che tra qualche anno dei ragazzi allenatisi in questo impianto non partecipino alle Olimpiadi invernali, magari proprio quelle di Cortina del 2026”, conclude Salatin.

Il rinnovato palazzetto del freddo di Claut è stato di fatto 'battezzato' pochi giorni fa durante gli Eyof, il festival olimpico della gioventù europea.

Ma per visitare il Palaghiaccio e godersi le rinnovate piste olimpiche non sarà necessario aspettare l’inaugurazione del 18: già a partire dallo scorso weekend, infatti, gli appassionati di curling e pattinaggio hanno ricominciato a frequentare la struttura. Il pubblico può accedere al palazzetto dalle 14 alle 16.30 martedì, mercoledì e venerdì; dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 il sabato; dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 la domenica. Per ricevere maggiori informazioni sul Palaghiaccio e le sue attività è possibile contattare al numero 338 320 6625 la presidente della Polisportiva Ghiaccio Claut, Giovanna Di Daniel.

L’evento di inaugurazione ovviamente non sarebbe stato stato possibile senza la preziosa collaborazione della Polisportiva Ghiaccio Claut, del Curling Club Claut e di numerosi sponsor: l’acqua Dolomia, che dà il nome all’evento, Friulovest Banca e la Magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cansiglio, Cavallo.