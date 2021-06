Salento da vivere in famiglia

Sole, mare, aria pura, natura: per i bimbi un vero toccasana! Tutto questo si può trovare in Puglia nel resort più verde d’Italia. Immerso nella macchia mediterranea, a ridosso di una costa meravigliosa e al centro di un paradiso escursionistico, sorge l’Acaya Golf & Spa Resort. Miniclub assistito dai 4 ai 12 anni, due piscine all’aperto e una piscina idromassaggio nella Spa, enormi spazi per giocare e correre sono solo alcuni degli highlights della struttura. Si aggiungono le tante esperienze che genitori e figli possono condividere, come le lezioni e il gioco del golf, le biciclettate con nuove ebike, le giornate di sole in spiaggia, i massaggi all’aperto, partite a calcio, le visite delle località vicine tutte raggiungibili in auto, le passeggiate nella natura. Per i genitori è assicurato il meritato relax nella Spa oppure la possibilità di provare un’esperienza unica con Zerobody, l’evoluzione del dry floating tradizionale che fa provare la sensazione di galleggiare a gravità zero. Il resort è dotato anche di una splendida Masseria, adiacente al green del campo da golf con vista mozzafiato e un orto che supera le aspettative bio, con prodotti senza uso di alcun pesticida o elementi chimici. Qui, alla Masseria San Pietro, i bimbi possono mangiare davvero sano, scoprire tutto sullo zafferano, la spezia detta anche “oro giallo” e parlare con il contadino per carpire tutti i segreti delle coltivazioni autoctone. In Masseria si consiglia di provare La Pala, magari per l’aperitivo all’ora del tramonto, il tipico tagliere pugliese inventato proprio in questa masseria oppure di pranzare o cenare in un ambiente suggestivo e momorabile. Insomma, il Salento di Mira non è solo conveniente, è un viaggio nella bellezza dello stare insieme in maniera semplice, gustando la dolce vita in sicurezza e in famiglia! L’offerta è valida tutto giugno e luglio.