Salone del camper 2020: Friuli tra le mete consigliate

Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella che si preannuncia come una delle poche esposizioni “live” a cui si potrà assistere in questo anno così particolare, nonché la prima in assoluto di questa stagione nel complesso fieristico parmense. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Salone, prontissimo per la sua undicesima edizione: sono infatti di pochi giorni fa le incoraggianti cifre rese note dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo partner di Fiere di Parma nell’organizzazione della kermesse, secondo cui per quest’estate sono attesi nelle strade del nostro Paese almeno 1.200.000 camperisti (800.000 italiani e 400.000 stranieri circa). Ma non solo: le immatricolazioni di camper in questi primissimi mesi post-lockdown sono tornate a fare numeri eccellenti con un maggio uguale a quello del 2019, ma con un +17% per i camper a noleggio, e addirittura un giugno che ha fatto registrare +50% sull’omologo dell’anno scorso. Dati che non fanno altro che confermare come l’estate 2020 sia veramente all’insegna del Turismo in Libertà e che non si possa trovare conclusione migliore nell’evento clou per gli appassionati, il Salone di Parma, manifestazione di settore tra le due più importanti del mondo.



Da sabato 12 a domenica 20 settembre nei padiglioni 3-4-5-6 delle Fiere di Parma il gotha del camperismo si ritroverà come al solito in un clima di festa e di gioia, adottando naturalmente tutte le misure sanitarie e sociali che l’emergenza Covid-19 prevede ma senza per questo snaturare lo spirito del Salone. Sui 61.000 metri quadrati di superficie espositiva sarà possibile toccare con mano le novità più interessanti di tutti i grandi marchi presenti.Ma il Salone non è solo veicoli ricreazionali e accessori, naturalmente i protagonisti principali, è anche turismo e voglia di conoscere nuove località da visitare a bordo del proprio camper. La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il Turismo in Libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style. Per questa edizione 2020,



Il Friuli Venezia Giulia, tra i leggendari cammini nei luoghi della Grande Guerra o i numerosi itinerari culturali con ricchezze come Aquileia o i sentieri ebraici di Trieste o, ancora, alla scoperta dei percorsi pasoliniani

.

Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, e la sua provincia alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche del territorio. Visita i Musei del Cibo: Parmigiano Reggiano, Salame di Felino, Culatello di Zibello, pasta, pomodoro, per un’esperienza degli eccellenti prodotti tipici targati Parma;



I 4 cantoni della Toscana interna: incastrate fra Appennini e Alpi Apuane si aprono le due valli della Garfagnana (con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano) e della Lunigiana (con i comuni di Casola in Lunigiana e Fosdinovo);



Tour alla Pietra di Bismantova, nell’Appennino Reggiano, dove è possibile trovare in ogni stagione colori, panorami, attività e ovviamente sapori che soddisfino tutte le esigenze di chi viaggia;



Camping e villaggi della Romagna, classificati a 3 e 4 stelle, affacciati sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna, dal Delta del Po a Riccione;



In Puglia alla scoperta del grande patrimonio artistico, culturale e naturale della penisola Salentina: i gioielli di Trani, Castel del Monte, Alberobello con i famosi trulli, la “Città Bianca” di Ostuni, Lecce e Otranto;



Langhe, Roero e Monferrato, un pittoresco angolo geologico collinare a cavallo di un Piemonte che genera immediatamente immagini legate ai gusti ed ai sapori delle produzioni locali: vini, oli, tartufi, piccoli frutti di bosco, nocciole di alta qualità, prodotti della pasticceria e della cioccolateria italiana;



Sulle orme di San Francesco d'Assisi, percorriamo l'Umbria, visitando Todi, Gubbio, Perugia, Camaldoli e molti altri punti importanti e affascinanti della regione;



In Calabria, tra monti, parchi naturali, spiagge bianchissime e mare limpido, ma anche tesori archeologici, borghi affascinanti e sapori unici come la cipolla di Tropea, i peperoncini di Soverato (spiaggia d’oro), la ‘nduja, la liquirizia e il bergamotto.



L’offerta del Salone prevede, come sempre, anche sezioni a tema che, col passare degli anni, sono diventate sempre più “cult” per i visitatori: “La Strada dei Sapori” (vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana); il Baby Parking (area di custodia e intrattenimento attivo tutti i giorni, con la presenza di educatori professionali); Area Amici a 4 Zampe (attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo. Prove guidate e consigli di istruttori esperti); Educazione stradale – a cura della Polizia Municipale di Parma (attività per adulti e bambini volte a fornire le conoscenze di base sulle regole che disciplinano la circolazione nelle strade, attraverso video lezioni relative agli aggiornamenti del Codice della Strada che riguardano anche l’uso di monopattini elettrici e camper per gli adulti; per i più piccini una tombola sull’educazione stradale e lavoretti manuali come la costruzione di un disco orario, di una paletta da agente di polizia locale, e altri).