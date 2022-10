San Daniele trionfa a 'Italia Destinazione Digitale'

Va a San Daniele del Friuli il premio per la migliore offerta gastronomica di Italia Destinazione Digitale, l'oscar nazionale che ogni anno, dal 2016, viene assegnato alle regioni e alle mete turistiche che registrano le migliori performance online, dal punto di vista del sentiment, dell’offerta enogastronomica e dell’accoglienza.

Il riconoscimento, conferito oggi sul palco del Ttg Travel Experience di Rimini, è ideato e condotto da The Data Appeal Company, azienda del gruppo Almawave che trasforma dati geospaziali, di sentiment e di mercato in informazioni accessibili e preziose. Viene assegnato in base all’analisi dettagliata di miliardi di conversazioni online e contenuti pubblicati sul web.

I dati raccolti - si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese - sono stati studiati dagli algoritmi e dall’intelligenza artificiale di The Data Appeal Company, sulla base degli indici proprietari dell’azienda. Il risultato è la più completa e dettagliata analisi dello stato dell’offerta turistica italiana, così com’è vissuta e raccontata dagli stessi turisti.

Superando Dolomiti Paganella (Trentino) e Pollino (Calabria), San Daniele ha registrato il sentiment più elevato nei comparti considerati sul cluster cibo/qualità del cibo. L’interesse verso la città del prosciutto deriva anche dalle recenti iniziative di comunicazione digitale che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha sviluppato in occasione degli eventi e della narrazione del forte legame tra il prodotto e il suo territorio d’origine.

Il tour Aria di San Daniele che percorre ogni anno, dal 2017, 15 città italiane con oltre 60 appuntamenti di degustazione, la partecipazione al Fuorisalone con l’installazione immersiva “Vento”, lo spin-off di Aria di San Daniele dedicato ai pic-nic e la tradizionale kermesse dedicata al Prosciutto di San Daniele proprio nella città collinare hanno portato i consumatori a mostrare un notevole interesse verso la città di San Daniele del Friuli e verso uno dei prodotti enogastronomici simbolo della regione.

"Questo prestigioso riconoscimento ci riempie d'orgoglio dal momento che non arriva per caso ma è frutto di tanto lavoro e di un deciso cambio di passo nella promozione turistica". Così l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini commenta il riconoscimento.

"Grazie al nuovo claim Io sono Friuli Venezia Giulia e a campagne comunicative mirate, oggi San Daniele si attesta stabilmente tra le località più attrattive d'Italia, al pari di Toscana e Trentino. L'enogastronomia è un asset sempre più importante per il turismo e da questo punto di vista il Friuli Venezia Giulia non conosce eguali, come testimoniato dal successo di Aria di Friuli Venezia Giulia, ma anche dei grandi eventi autunnali dedicati alla cultura del cibo, come Friuli Doc e Gusti di Frontiera".

"Quella appena trascorsa - ha continuato Bini - è stata una stagione estiva straordinaria, che ha messo in luce la ricchezza dell'intero territorio regionale, con una crescita importante delle presenze e degli arrivi rispetto al 2019, anno record per il turismo in Friuli Venezia Giulia. Questi numeri e il premio conseguito oggi al TTG Traverl Experience di Rimini testimoniano che siamo sulla buona strada, finalmente pronti a giocare alla pari con le grandi località turistiche italiane e internazionali".

Oltre a San Daniele sono state premiate la Val di Sole in Trentino, San Gimignano in Toscana, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in Campania, Milano e il Mercure Alto Sinni Val Sarmento in Basilicata. Premio speciale alla Puglia per l'innovazione digitale e alle Isole Egee come meta preferita dagli italiani in vacanza in Europa.

Qui tutti i dati