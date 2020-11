San Donato in Valle, uno scrigno di pace

Alle porte di Cividale, troviamo un angolo di pace, dominato dalla splendida chiesetta di San Donato in Valle. Uno spettacolo da ammirare soprattutto con la luce del tramonto. A guidarci in questo viaggio è l'ambassador di PromoturismoFvg, Gabriele Merlino.

Secondo lo storico cividalese Sturolo, in questo luogo venne ritrovata la testa di San Donato, martire del IV secolo e patrono di Cividale del Friuli. Sul luogo del ritrovamento fin dal XIII secolo vennero edificati un luogo di culto ed un romitorio, che in breve tempo divennero luogo di pellegrinaggio e rifugio durante incursioni nemiche. La presenza di eremiti nei pressi della chiesetta è documentata fino al XVI secolo. Sorge in mezzo alla campagna lungo la statale che da Udine conduce a Cividale, appena passati i ponti dei Torrenti Malina ed Ellero... Scopri il resto del racconto

Ogni giovedì alle 19.30 la storia di un ambassador raccontata da Telefriuli

Scopri tante altre experience da vivere con Friuli Venezia Giulia Turismo