San Pietro, una camminata tra antiche sorgenti e grotte

La Pro Loco di Valle di Soffumbergo, una delle più piccole d’Italia, è al lavoro per una giornata speciale, quella del Santo Patrono della frazione, in comune di Faedis. L’appuntamento con la Festa di San Pietro è in programma domenica 5 luglio, quando i visitatori avranno la possibilità di esplorare il territorio, tra antiche sorgenti e grotte, per poi degustare i prodotti tipici preparati per l’occasione.

Il programma, messo a punto in collaborazione con la Parrocchia di Faedis e Campeglio, prevede alle 8.30 l’apertura della sede e del bar della Pro Loco e il ritrovo in piazza per le iscrizioni alla camminata (costo 7 euro a persona, compresa l’assicurazione), che prenderà il via alle 9. Con la guida di Gianpaolo Bragagnini, esperto botanico, si partirà dalla piazza di Valle per poi arrivare fino a Case Pech, dove è previsto un punto di ristoro in mezzo al bosco, prima di fare rientro, intorno alle 12.30, in paese. Per partecipare, si raccomandano abbigliamento e calzature adatte e il rispetto delle misure anti-Covid.

Dopo la passeggiata, ci si potrà rifocillare nel chiosco enogastronomico. Alle 18, infine, è in programma la presentazione del progetto ‘Parole e musica lungo la Strada del vino e del sapori del Fvg’ di e con Dino Persello.

Per informazioni e prenotazioni info@prolocovalledisoffumbergo.it