Sappada al World Tourism Market di Londra

Sappada presente in questi giorni al World Tourism Market di Londra, una delle fiere del turismo più importanti d'Europa.

In collaborazione con PromoTurismoFvg e con l'Enit, la localtià montana, rappresentata dal Consorzio Sappada Dolomiti, incontra in questi tre giorni buyer provenienti da tutto il mondo, oltre che portatori di interesse del Regno Unito.

"Il nostro prodotto turistico che coniuga il patrimonio naturalistico con le tante valenze di Sappada tra cui l'eccellente cucina, le tante attività outdoor praticabili, la storia e la tradizione, denota un fascino particolare", dichiara il direttore del Consorzio Monica Bertarelli. "Questo momento storico in particolare, è ideale per la nostra proposta turistica, che è rivolta non solo alle famiglie, ma anche alle coppie e a chi cerca un prodotto di qualità ed esclusivo".

Presenza di spicco allo stand il sappadino Silvio Fauner, assessore al turismo della località. Il noto fondista è stato riconosciuto da molti ospiti della fiera che, approfittando della sua presenza, si sono scattati qualche selfie con lui.