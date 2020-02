Scatta la #FVGsnowchallenge

In uno scatto la magia della montagna, tra cime innevate, paesaggi spettacolari e la natura incontaminata che regala una cornice unica e speciale al Friuli Venezia Giulia. Dopo la sfida estiva dedicata al mare è tempo di rimettersi in gioco per gli appassionati di fotografia: da oggi e per un mese, #FVGsnowchallenge permetterà di raccontare su Instagram la bellezza delle cime e dei paesaggi invernali del Friuli Venezia Giulia partecipando all’iniziativa di PromoTurismoFvg.

La sfida, dedicata a tutti coloro che dal 10 febbraio al 10 marzo scatteranno una foto delle montagne della regione a 360 gradi inserendo l’hashtag #FVGsnowchallenge e la menzione @FVGlive, selezionerà ogni settimana l’immagine più bella, tra quelle più popolari e suggestive, che sarà pubblicata con il nome dell’autore nella bacheca @FVGlive e il fotografo dello scatto potrà provare un’esperienza “Live Like a Local” da scegliere tra quelle disponibili sulla pagina del portale di PromoTurismoFVG dedicata al progetto (per maggiori informazioni sul challenge è possibile consultare il sito http://bit.ly/FVGsnowchallenge).

“Live Like a Local” 21 esperienze già online

Ripartite inoltre le nuove ed inedite esperienze di “Live Like a Local”: dalle ciaspolate allo sleddog, dalle tradizioni del carnevale resiano alle escursioni naturalistiche, in un viaggio a più puntate alla scoperta degli alberi che attraversa la magia del bosco, con i suoi abitanti, e scende in pianura esplorando i giardini e i parchi accompagnati dagli “esperti” del posto, gli Ambassador. Il format ideato da PromoTurismoFVG prevede che le esperienze siano proposte dagli Ambassador, i quali, sulla base delle proprie passioni, promuovono le attività per far conoscere ai turisti, che possono così entrare nell’anima del luogo e sentirsi dei “cittadini temporanei”, un piccolo pezzo di Friuli Venezia Giulia.

Ben 21 le esperienze a disposizione, per alcune delle quali sono già aperte le iscrizioni mentre altre sono programmate nei prossimi mesi. Il calendario è in continuo aggiornamento, tanto che nelle prossime settimane alle alternative disponibili sul portale si aggiungeranno anche nuove “puntate” legate alla scoperta delle città e dedicate alla cultura, alle tradizioni, all’enogastronomia e, in generale, a quello che di più speciale offre la regione. Ogni primo del mese sono prenotabili le esperienze del mese corrente e di quello successivo, per stimolare il turista a collegarsi alla pagina e scegliere la sua “local experience”.

“Live Like a Local” sul palcoscenico del Bto a Firenze per presentare “Dall’online all’on site”

PromoTurismoFVG sale anche quest’anno sul palco del Bto 2020 (Buy tourism online) a Firenze per presentare “Dall’online all’on site”, l’evoluzione del progetto “Live Like a Local” lanciato la scorsa estate sulla scia del successo ottenuto dai Social Ambassador, i 200 abitanti della regione che, aiutando i turisti a scoprire il Friuli Venezia Giulia attraverso i loro occhi e la loro esperienza, sono diventati veri attori della promozione dell’offerta regionale. Lo staff di PromoTurismoFVG è stato richiamato al Bto (12 e 13 febbraio), evento leader per il turismo digitale e online e l’innovazione tecnologica nel settore del turismo, per raccontare l’evoluzione dell’innovativa strategia di comunicazione, portata a esempio come best practice di turismo esperienziale nel panorama italiano e che conferma come un cittadino appassionato del proprio territorio possa intercettare visitatori con i suoi stessi interessi, promuovendo la sua terra anche dall’altra parte del mondo e generando un indotto in termini di immagine e soprattutto di incoming.

Partito nel 2017 con una prima fase di ricerca di portavoce del territorio regionale e con la creazione del blog fvglivexperience.it, “Live Like a Local” è diventato una delle eccellenze di PromoTurismoFvg. I Social Ambassador da narratori online del territorio sul blog www.turismofvg.it/LiveExperience sono diventate “guide” che condividono con i turisti una passione, portandoli a scoprire quella parte del territorio alla quale sono più legati e sono nate esperienze uniche come l’arrampicarsi sugli alberi monumentali, la scoperta delle fate dell’acqua tra grotte e cascate, il tour in bici fra i castelli e le colline moreniche o trekking a misura di famiglia con gli asini. A seguito della seconda campagna che chiama a raccolta nuovi abitanti del Friuli Venezia Giulia amanti del proprio territorio e con la passione per la fotografia e la produzione di video, PromoTurismoFvg ha ricevuto quasi 250 candidature di altrettanti interessati che vogliono partecipare all’iniziativa. L’evoluzione del progetto prevede l’organizzazione di escursioni alla scoperta di una parte inedita del Friuli Venezia Giulia, sempre in compagnia degli Ambassador, che attraverso le loro conoscenze, esperienze ed emozioni sono in grado di trasmettere e raccontare in modo autentico e unico una terra come il Friuli Venezia Giulia.